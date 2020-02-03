Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm 3. fragman izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 9. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 9. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!" sözü dikkat çekiyor. İşte 5 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 9. bölümünün tanıtım fragmanı...