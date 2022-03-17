Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 87. yeni bölüm fragmanı izle atv'nin aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kuruluş Osman yine dopdolu bir bölümle geliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına “İçte düşmanlarımız oldu! Onların boyunlarını vurduk! Ama bu karanlık içine saklanan bir şeytan!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman Osman 87. yeni bölüm fragmanı…