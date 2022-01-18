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Kuruluş Osman 78. yeni bölüm son fragman izle! ''Hakkım sizlere helaldir!''

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Giriş: 18.01.2022 01:23
Güncelleme:18.01.2022 01:23
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 78. yeni bölüm fragmanında Osman Bey'i idam sehpasındaki "Kayı'nın yiğit Alpları! Ben sizden razıyım, hakkım sizlere helaldir!" sözleri tüyleri diken diken etti. İşte Kuruluş Osman'ın 78. yeni bölüm son fragmanı...
Kuruluş Osman 78. yeni bölüm son fragman izle!
Kuruluş Osman 78. yeni bölüm son fragman izle!
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