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Kuruluş Osman 67. yeni bölüm 2. fragmanı izle! "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!"

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Giriş: 20.10.2021 11:04
Güncelleme:20.10.2021 11:05
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 67. yeni bölüm fragmanına "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 67. yeni bölüm 2. fragmanı izle...

Tekfur Kosses köşeye sıkışıyor!

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

Osman Bey, tekfurların planını bozuyor

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

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