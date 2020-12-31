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Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı izle! ''Kuracağım devletin...''

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Giriş: 31.12.2020 01:40
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 41. yeni bölüm fragmanında "Kuracağım devletin bir Cihan devleti olması, Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için gayret edeceğim!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı izle...

"Beyim çok yaşa" sesleri bu akşam Kuruluş Osman'da çok konuşulan sahnelerden birisi oldu. Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'da bu akşam Ertuğrul Bey'in vefatının ardından yeni bey seçildi. Beylerin büyük desteğiyle Kayı Obası'nın yeni beyi olan Osman Bey kılıç kuşandı ve ardından oba halkına seslendi. İzleyicileri heyecanlandıran bölüm sonrası Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Heyecanla beklenen fragman ATV ekranlarında yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

Kuruluş Osman
Kuruluş Osman
Kılıç kuşanma töreni!
Kılıç kuşanma töreni!
Kayı'nın yeni beyi için tören düzenleniyor!
Kayı'nın yeni beyi için tören düzenleniyor!
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm | Bamsı, Ertuğrul Bey'in vasiyetini öğreniyor!
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm | Bamsı, Ertuğrul Bey'in vasiyetini öğreniyor!
Nikola'yı şaşırtan misafirler!
Nikola'yı şaşırtan misafirler!
Kuruluş Osman 40. yeni ikinci fragman izle
Kuruluş Osman 40. yeni ikinci fragman izle
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı izle | ''Yeni Kayı Beyi...''
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı izle | ''Yeni Kayı Beyi...''
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ertuğrul Bey'in Aksaçlı ziyareti
Ertuğrul Bey'in Aksaçlı ziyareti
Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne!
Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne!
Osman Bey'den Bala Hatun'a duygulandıran iltifat!
Osman Bey'den Bala Hatun'a duygulandıran iltifat!
Ertuğrul Bey çatışmaya son verdi
Ertuğrul Bey çatışmaya son verdi
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