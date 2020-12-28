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Kuruluş Osman 40. yeni bölüm ikinci fragman izle | Osman Bey Kayı'ların yeni beyi oluyor!

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Giriş: 28.12.2020 21:43
ATV'nin büyük beğeniyle izlenen rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 40. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 40. yeni bölüm son fragmanında Ertuğrul Bey’in ölümünün ardından Osman Bey, Kayı Obası’nda beylik postuna oturuyor. Kuruluş Osman 40. yeni bölüm son fragman izle...

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın 30 Aralık Çarşamba saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek 40'ıncı bölümünde, Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından Osman Bey, Kayı Obası'nda beylik postuna oturuyor.

40. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

Kuruluş Osman 40. yeni ikinci fragman izle
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