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Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle! "Yarın gardaş kanı dökmeye hazır olun!"

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Giriş: 10.12.2020 01:16
Güncelleme:10.12.2020 01:18
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanında Savcı Bey, "Yarın gardaş kanı dökmeye hazır olun!" ifadelerini kullanıyor, obada hesaplar görülüyor. Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle...
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Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle!
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