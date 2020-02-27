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27.02.2020
Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 13.bölüm fragmanı yayınlandı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölüm fragmanında "Dündar, Balgay'ın Sancak Bey'i oldu!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı izle...
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