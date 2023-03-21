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Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı izle | “Dava için bugün Öktem Bey baş verir! Yarın Osman Bey!”

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Giriş: 21.03.2023 14:14
Güncelleme:21.03.2023 14:14
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Dava için bugün Öktem Bey baş verir! Yarın Osman Bey!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı...

Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek mi?

Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

Nayman'ın şaşırtıcı teklifi!

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

Bengi Hatun'un sitemi

Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

Nayman, İsmihan Sultan'a hesap soruyor

Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

Bala ve Malhun Hatunlar, Nayman'ın planına engel olabilecek mi?

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

Nayman'ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey'in üzerinde

Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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