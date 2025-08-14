Başkan Erdoğan imzaladı! General ve Amiral atamaları Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren 32986 sayılı karara göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Buna göre Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.