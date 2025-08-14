14 Ağustos 2025, Perşembe

Başkan Erdoğan imzaladı! General ve Amiral atamaları Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren 32986 sayılı karara göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda atamalar gerçekleşti. Buna göre Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 00:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 01:06
14 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı general ve amirallerin atamaları gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararda "3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesi gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Buna göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

