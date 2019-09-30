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30.09.2019

Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı

Atv'nin sevilen dizi Kimse Bilmez'in 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı. Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanına Ali'nin eski eşi Özlem'in geri dönmesi damga vurdu. Peki Sevda, aşık olduğu adamın eski eşiyle karşılaşınca neler olacak? Ali’nin geçmişi ile yüzleşecek olan Sevda’nın ne yapacağı kadar Ali’nin tepkisi de merak konusu. Özlem’in yıllar sonra ortaya çıkması hangi dengeleri değiştirecek? İşte Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı...

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