İkimizin Sırrı 1. bölüm 4. fragmanı | "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en çok izlenen dizileri ekrana getiren atv, bomba bir işe daha imza attı. 8 Ağustos Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımına "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..." sözleri damga vurdu.