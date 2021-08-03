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İkimizin Sırrı 1. bölüm 4. fragmanı | "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."

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Giriş: 03.08.2021 11:19
Güncelleme:03.08.2021 11:20
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en çok izlenen dizileri ekrana getiren atv, bomba bir işe daha imza attı. 8 Ağustos Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımına "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..." sözleri damga vurdu.
Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı...
"Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."
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