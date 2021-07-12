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İkimizin Sırrı 1. bölüm 2. fragmanı | "İhtiyacım vardı sana ama sen yoktun"

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Giriş: 12.07.2021 13:14
Güncelleme:12.07.2021 13:14
atv ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yeni bir dizi daha geliyor. Aras Aydın, Leyla Feray ve Bestemsu Özdemir'in başrollerini paylaştığı "İkimizin Sırrı" yakında atv'de başlıyor. Peş peşe gelen tanıtımlar izleyicilerin dikkatini çekerken dizinin yayınlanan yeni fragmanında "Çocuk olan bendim anne, benim ihtiyacım vardı sana ama sen yoktun" sözleri dikkat çekiyor. İşte atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın yeni tanıtımı...
İkimizin Sırrı 1. bölüm 2. fragmanı | İhtiyacım vardı sana ama sen yoktun
İkimizin Sırrı 1. bölüm 2. fragmanı | "İhtiyacım vardı sana ama sen yoktun"
İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 1. bölüm fragmanı
Yeni dizi İkimizin Sırrı yakında atv'de
Yeni dizi İkimizin Sırrı yakında atv'de
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