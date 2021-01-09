atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Miran'ın Reyyan'a söylediği "Bizim adımız bu topraklara çoktan destan oldu bile; Reyyan ile Miran..." sözleri damga vurdu. Hercai'nin 54. bölümü yarın (10 Ocak 2021) atv'de yayınlanacak. Hercai dizsinin yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Miran'ın Reyyan'a söylediği "Bizim adımız bu topraklara çoktan destan oldu bile; Reyyan ile Miran..." sözleri damga vurdu.

Hercai'nin 54. bölümü yarın (10 Ocak 2021) atv'de yayınlanacak.

Hercai dizsinin yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.