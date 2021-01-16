Hercai 55. bölüm fragmanı yayınlandı | "Benden aldıklarını, geri veremezsin"

Hercai 55. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Miran'ın annesi Dilşah ile ilk kez karşı karşıya geldiği bölüm fragmanına "Benden aldıklarını, geri veremezsin." sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 55. bölüm fragmanı...

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar.

Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.