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09.11.2019

Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hercai 21. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 21. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 20. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 21. yeni bölüm fragmanında "Sana söz veriyorum, bütün engelleri aşıp çok mutlu olacağız!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 21. yeni bölüm fragmanı....

İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 21. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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