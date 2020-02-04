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04.02.2020

Vurmaya gelmedik, konuşmaya geldik! | EDHO 155. bölüm

Bicolar, Hızır ile konuşmaya geliyor! Vurmaya gelmedik, konuşmaya geldik! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 155. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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