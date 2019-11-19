Tufan, oğlu için iş birliği yapmaya devam ediyor! | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm

Tufan, oğlu için iş birliği yapmaya devam ediyor! Tufan, oğlunu Sınırsızlar'ın kurtarabilmek için iş birliği yapmaya devam ediyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 148. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.