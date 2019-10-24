Sevda, Feyyaz'dan gerçeği öğreniyor! | EDHO 144. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Sevda, Feyyaz'dan gerçeği öğreniyor!​ ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 144. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.