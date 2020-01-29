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29.01.2020
Sen bu imtihanı geçemiyorsun Hızır! | EDHO 154. son bölüm
Hayriye Ana ile Hızır dertleşiyor. Sen bu imtihanı geçemiyorsun Hızır! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 154. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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