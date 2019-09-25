Melike, İbrahim'i zehirliyor!​ EDHO 140. yeni bölüm (son bölüm) sahne - Video

Melike, İbrahim'i zehirliyor! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 140. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Melike, İbrahim'i zehirliyor! Sosyal medyada yayınlanan bu sahne diziseverlerin yoğun ilgisini çekti.