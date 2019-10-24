Melike, Çakırbeyliler'den hesap soruyor! EDHO 144. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Melike, Çakırbeyliler'den hesap soruyor. Benden kork Hayriye! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 144. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.