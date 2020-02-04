Köksal ile Feyyaz pazarlık yapıyor! | EDHO 155. yeni bölüm

Köksal ile Feyyaz pazarlık yapıyor! "Sen bize Hızır'ı verir misin?" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 155. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.