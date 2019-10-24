Hızır'ın oyunu bozuluyor | EDHO 144. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Altan, Hızır'ın oyununu bozuyor! "Hızır bana Murat ile oyun kuruyorsa bende ona başka bir Murat ile oyun kurarım!" ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 144. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.