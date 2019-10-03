Hızır'ın kararı herkesi şoke ediyor - EDHO 141. yeni bölüm (son bölüm) Video

Hızır'ın kararı herkesi şoke ediyor! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonda da yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 141. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.