Hızır'ı çıldırtan teklif | EDHO 141. yeni bölüm (son bölüm) Video

Hızır'ı çıldırtan teklif​! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonda da yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 141. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.