Hızır ve Sevda'nın zorlu sınavı! Meftun ve Çakırbeyli aileleri bir arada geliyor. ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 140. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.