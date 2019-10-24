BİZE ULAŞIN
24.10.2019
Hızır sessiz kalmayacak! | EDHO 144. yeni bölüm (son bölüm) sahne
Hızır'ın sessiz kalacağını hiç sanmıyorum! "Bu işin arkasında Haşmet Façalı var!" ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 144. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.