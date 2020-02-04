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04.02.2020
Hızır, Nasuh'un oyununu bozuyor! | EDHO 155. bölüm
Hızır'ın planı işe yarıyor! Hızır, Nasuh'un oyununu bozuyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 155. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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