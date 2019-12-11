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11.12.2019
Haşmet ile Emine evleniyor! | EDHO 151. son bölüm
Haşmet ile Emine evleniyor! Haşmet ile Emine’nin mutlu günü… | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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