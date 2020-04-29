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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde İlyas, Ömür'den hesap soruyor
ATV ekranlarındaki sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Ömür arasındaki konuşma olay oldu. EDHO'nun sezon finalindeki sahnede İlyas, Ömür'den hesap soruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finaline damga vuran sahne.
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