Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölümden ilk sahne! EDHO bomba gibi başladı

Atv ekranlarının Salı akşamına ambargo koyan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba gibi başladı. EDHO 140. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yepyeni oyuncuları ve senaryosuyla merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünden ilk sahne…