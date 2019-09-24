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24.09.2019

EDHO'da Boran ve Tufan karakolluk oluyor | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özel video

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. EDHO 140. bölümüyle de milyonları ekrana kilitledi. EDHO'da Boran ve Tufan karakolluk oluyor... İşte o sahne...

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