EDHO yeni sezon ilk bölüme damga vuran sahne! Hızır'dan gözdağı!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle nefes kesti. 140. yeni bölümde Hızır Çakırbeyli'nin "Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!" sözü milyonların dikkatini çekti.