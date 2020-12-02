EDHO yeni bölümde hain pusu: Şahin Ağa öldü mü?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam hain bir pusu kuruldu. Alparslan'ı öldürmeye çalışan düşmanları Şahin Ağa ve Kubilay'ı vurdu. Yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Sevilen karakterlerden birisi Şahin Ağa'yı canlandıran Turgay Tanülkü'nün diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, EDHO Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Salı akşamlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam hain bir pusu kuruldu. Alparslan'ı öldürmeye çalışan düşmanları Şahin Ağa ve Kubilay'ı vurdu. Yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Sevilen karakterlerden birisi Şahin Ağa'yı canlandıran Turgay Tanülkü'nün diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, EDHO Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

EDHO ŞAHİN AĞA ÖLDÜ MÜ?

Turgay Tanülkü'nün başarılı bir şekilde canlandırdığı Şahin Ağa karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta belli olacak.

TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

Turgay Tanülkü 18 Temmuz 1953'te Uşak'ta dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü Körler Okulu, Çocuk Islahevleri ve Türkiye'de 8 Bölge Cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Halen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülünü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Halen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır. 2015'ten beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırmaktadır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Canımızı alanı almadan gitmem!"

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.

HIZIR'IN ALPASLAN ENDİŞESİ

Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

ORTALIK KARIŞIYOR

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.

HIZIR ALİ'NİN İSYANI

Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.

HIZIR'DAN TERS KÖŞE

Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.

KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ

Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.

ALPASLAN İPLERİ KOPARMAYA HAZIR

Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.