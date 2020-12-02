EDHO 174. yeni bölüm izle | Cezaevi Alpaslan Baba için inliyor!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. EDHO'nun 174. yeni bölümünde Alpaslan Çakırbeyli’nin hapishanede Derman Korkmaz’ı öldürmesiyle dengeler değişiyor. Milyonları ekran başına kilitleyen sahnede cezaevi Alpaslan Baba için inliyor. EDHO 174. yeni bölüm özel sahneleri izle...