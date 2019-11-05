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05.11.2019
EDHO 146.yeni bölümde dikkat çeken sahne! Haşmet, Ömür'e Emine ile evlenmek istediğini söylüyor!
Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 146.yeni bölümünde Haşmet, Ömür'e Emine ile evlenmek istediğini söylüyor! EDHO'nun 146.yeni bölümü ve diziden özel sahneler ahaber.com.tr'de...
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