Bu işin arkasından Meftunlar çıktı - EDHO 141. yeni bölüm (son bölüm) Video

Bu işin arkasından Meftunlar çıktı! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonda da yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 141. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.