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11.12.2019
Alparslan ve Hızır'ın şüpheleri... | EDHO 151. bölüm
Aynı şey mi düşünüyoruz? Alparslan ve Hızır'ın şüpheleri... | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 151. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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