Ağabeyin öldü ya sen de öleceksin! - EDHO 141. yeni bölüm (son bölüm) Video

Boran ve İlyas'tan gözdağı.. Ağabeyin öldü ya sen de öleceksin! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonda da yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 141. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.