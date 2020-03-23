"Zaza Dayı" EDHO'da! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161 yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Video heme izle

"Zaza Dayı" EDHO'da... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Zaza Dayı" sürprizi... Kurtlar Vadisi Pusu’da 'Zaza Dayı' karakteri ile adını milyonlara duyuran Ali Sürmeli, ATV ekranlarında yayında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil oldu. İşte 24 Mart 2020 Salı günü yayınlanacak olan 161. yeni bölüm fragman videosu...

"Zaza Dayı" EDHO'da... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Zaza Dayı" sürprizi... Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Zaza Dayı' karakteri ile adını milyonlara duyuran Ali Sürmeli, ATV ekranlarında yayında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil oldu. İşte 161. yeni bölüm fragman videosu...

161. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

"ZAZA DAYI" EDHO'DA!

Kurtlar Vadisi Pusu'da Zaza Dayı karakteri ile adını milyonlara duyuran Ali Sürmeli, ATV ekranlarında yayında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil oldu. Usta oyuncunun hangi rolde olacağı şimdiden merak konusu olurken EDHO'ya büyük hava katacağı düşünülüyor.

Birsen Altuntaş imzalı habere göre, gelecek sezon 6.sezon ile izleyici karşısına çıkacak olan Eşkıya DÜnyaya Hükümdar Olmaz dizisinde geçtiğimiz günlerde Mustafa Üstündağ ayrılması sonrasında izleyiciler bu duruma tepki göstermişti. Durum böyle olunca Ali Sürmeli'nin kadroya katılacak olması herkesi heyecanlandırdı.

Şuanda 5.sezonu yayında olan EDHO'da sürpriz oyuncu hamleleri sonrasında izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Oyuncu son olarak Çarpışma dizisinde Cansız Zarif rolünü canlandırmıştı. Ancak hayranları onu Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki rolleri ile beğenmişti.