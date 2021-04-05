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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. yeni bölüm fragmanı izle! "Seni Doğan'ın elinden ben bile kurtaramam!"

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Giriş: 05.04.2021 23:12
Güncelleme:05.04.2021 23:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. yeni bölüm fragmanı! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 189. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fenomen dizisini yeni bölüm fragmanına "Seni Doğan'ın elinden ben bile kurtaramam!" sözü. EDHO 189. yeni bölüm fragmanı izle...

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.

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