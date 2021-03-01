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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 01.03.2021 11:58
Güncelleme:01.03.2021 12:17
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı izle! 6 sezondur izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Herkesi öldüreceğim!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO'nun 184. bölüm fragmanı...

Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Boynundan vurulan ve geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı büyük bir savaş içinde olan amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

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