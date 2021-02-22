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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 22.02.2021 11:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz  183. bölüm fragmanı izle! Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır Reis ve dostları Alpaslan'a yapılan suikastın arkasındaki kişinin peşine düşerken fragmana "Zaafı olan herkes ölür!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO'nun 183. bölüm fragmanı...

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.

Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın ölmemesidir.

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