25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlandı| EDHO yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlandı| EDHO yeni bölüm fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2021 12:36
Güncelleme:25.01.2021 12:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı izle! Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...'' sözleri damga vurdu. İşte EDHO'nun 180. bölüm fragmanı...

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EDHO 180. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 180. bölüm fragmanı yayınlandı
Emine ve Didem'e silahlı saldırı!
Emine ve Didem'e silahlı saldırı!
Hızır'ı öldüreceğim!
Hızır'ı öldüreceğim!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Hainin kim olduğu ortaya çıkacak mı?
Hainin kim olduğu ortaya çıkacak mı?
İçimizde bir hain var!
İçimizde bir hain var!
Hızır, kendi canını ortaya koyuyor!
Hızır, kendi canını ortaya koyuyor!
EDHO 178. bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO 178. bölüm fragmanı yayınlandı!
Sen neredeysen, biz oradayız Alpaslan!
Sen neredeysen, biz oradayız Alpaslan!
Emine, Tipi için önlem alıyor!
Emine, Tipi için önlem alıyor!
EDHO 177. yeni bölüm fragmanı
EDHO 177. yeni bölüm fragmanı
Hızır, Alpaslan'ın Yavuz'u kaçırdığını öğreniyor!
Hızır, Alpaslan'ın Yavuz'u kaçırdığını öğreniyor!
Daha Fazla Video Göster