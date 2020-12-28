Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı yayınlandı! Hain ortaya çıkıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı izle! Atv'nin fenomen dizis Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Tipi’nin hayatını kurtarmaya çalışan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan Hızır Reis, adım adım haine yaklaşır. EDHO'nun nefes kesen yeni bölüm fragmanına "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO'nun 178. bölüm fragmanı...