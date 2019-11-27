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27.11.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm tek parça izle | EDHO son bölüm izle

EDHO 149. yeni bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. son bölüm izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yerli dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölümünde heyecan doruktaydı. EDHO 149. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde. EDHO dizisinde bu hafta; Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.EDHO 149. yeni bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm izle yeni bölüm izle

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

Eşkıya yeni bölüm izle

Eşkıya son bölüm izle

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