Destan 3. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı | "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler!"

Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine çok konuşuldu. Diziseverler şimdiden 7 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak 3. yeni bölüm fragramını merak ediyordu. İşte nefesleri kesen 3. yeni bölüm fragmanı...

Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Destan, ilk bölümüyle zirveye yerleşmişti. İkinci bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi. #AkkızDestanı etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran Destan'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Akkız'ın "Neler döner? Biz niye esir düştük?" sözleri damga vurdu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan yeni bölümleriyle her salı akşamı ATV'de...