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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm | Kutlu Bike Celaleddin'in kollarında bayıldı

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Giriş: 04.06.2021 22:07
Güncelleme:04.06.2021 22:07
Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Hasan’ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin saraydan kaçıp iz sürmeye koyuldu ve Haşhaşilerin oyununu bozarak Kutlu Bike’yi kurtardı. Gürgenç çarşısındaki kovalamacanın ardından fedaiyi köşeye sıkıştıran Celaleddin, Haşhaşinin Kutlu Bike’yi esir alıp boğazına hançer dayadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Celaleddin, Kutlu Bike’yi kurtarmak için fedaiyle pazarlığa girişmişken, yeniden tüccar kılığına girmiş Behram çıkageldi. Fedaiye arkadan yaklaşan Behram, kendi adamını acımasızca öldürerek Celaleddin’in güvenini kazandı ve Kutlu Bike’nin kurtulmasını sağladı.
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı | Bu kılıçla cihanı fethedeceğim!
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı | "Bu kılıçla cihanı fethedeceğim!"
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
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Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
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