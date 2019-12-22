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22.12.2019

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den diziyle ilgili flaş açıklamalar

ATV'nin son iki sezondur perşembe akşamlarına damga vuran dizi Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirvedeki yerini koruyor. Dizide Saniye karakterini oynayan Selin Yeninci "Dizi TV" programında diziyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yeninci, rolüyle ilgili yaşadığı zorluklardan, nasıl bu rolü seçtiğine kadar tüm sorulara samimiyetle yanıt verdi. Kendisini dizide en çok etkileyen sahneyi de anlatan Saniye, diziseverlere yeni bölümlerle ilgili ipuçları da verdi. İşte Saniye'nin samimi açıklamaları...

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